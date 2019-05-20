Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что летящий из индийского Тируччираппалли самолет сингапурской бюджетной авиакомпании сел в аэропорту Ченнаи.

Пилот заметил дым, поэтому принял решение срочно посадит лайнер, уточняет агентство.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время причина задымления на борту пока не установлена. Специалисты восстанавливают картину случившегося.

Ранее сообщалось, что самолет из Киева экстренно приземлился из-за «бомбы».