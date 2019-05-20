Полиция Британии не смогла связать отравления в Солсбери и Эймсбери

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В Великобритании следствие не может наверняка связать отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери с инцидентом в Эймсбери. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, следователи не могут предъявить обвинения в убийстве британки Дон Стерджес в Эйсбери подозреваемым по делу Скрипаля.

Как отмечается, в полиции Британии признали, что «ряд деталей не сходится».

При этом эксперты ОЗХО не смогли доказать, что отравляющие вещества используемые в Солсбери и Эйсбери были из одной партии.

Ранее сообщалось, что об инцидентах в Солсбери и Эймсбери снимут сериал.

марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.