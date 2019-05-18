Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

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Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе. Письмо пресс-секретаря посольства редактору британского издания опубликовано на сайте дипмиссии.

До этого в FT рассказали, сколько времени теряют суда, направляющиеся в украинские порты Бердянска и Мариуполя в Азовском море. Согласно материалу, задержки судов за год, прошедший с момента открытия 12-километрового Крымского моста, выросли в среднем с семи часов в июне 2018 года до более чем пяти дней в ноябре текущего.

В посольстве заявили, что такие заявление демонстрируют «низкий уровень журналистики» FT.

Кроме того, в посольстве отметили, что издание манипулирует непроверенными фактами, которые были представлены украинскими источниками, но при этом газета проигнорировала официальную статистику по движению судов через Керченский пролив.

Согласно статистике, приведенной посольством, проверки занимают в среднем менее часа. Помимо этого, строительство моста не привело к ухудшению условий навигации.

«Прискорбно, что такая газета, как FT, используется в качестве пропагандистского инструмента теми, кто ищет предлоги для безрассудного военного позерства вокруг Крыма», — заключили дипломаты.

Ранее сообщалось, что Крымский мост охраняет спецотряд Росгвардии.