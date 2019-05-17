Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация
Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, ставшие причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».
Агентство отмечает, что экипаж вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на посадку в ходе ЧП.
Кроме того, командир авиалайнера во время посадки активно «дергал» ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз.
Ранее следователи рассказали о претензиях к работе самолета SSJ 100, в результате ЧП с которым в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.