Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация

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Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, ставшие причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что экипаж вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на посадку в ходе ЧП.

Кроме того, командир авиалайнера во время посадки активно «дергал» ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз.

Ранее следователи рассказали о претензиях к работе самолета SSJ 100, в результате ЧП с которым в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.