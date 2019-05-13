Опознаны 40 погибших в сгоревшем Superjet 100

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Следственный комитет сообщил, что идентификация 40 погибших при возгорании самолета Superjet 100 в аэропорту Шереметьево завершена, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ближайшее время будет завершена работа с телом гражданина США.

«В рамках уголовного дела завершены молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших, все они идентифицированы. Работа по идентификации еще одного погибшего, гражданина США, будет завершена в ближайшее время», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее СМИ сообщили, что погибшие пассажиры SSJ 100 не успели даже расстегнуть ремни.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек.