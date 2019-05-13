Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

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Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.

17-летний подросток с оружием ворвался в класс и взял присутствующих в заложники.

По данным издания, нападение произошло в гимназии №7.