Опознаны тела всех погибших в сгоревшем Superjet 100

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Тела всех погибших в пожаре в самолете Superjet 100 в Шереметьево опознаны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что в настоящее время ведется оформление соответствующих экспертных заключений.

«Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена», — сказал представитель экстренных служб.

Ранее СМИ сообщили, что погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек.