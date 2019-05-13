Россиянам рассказали о следующих праздничных выходных

В Роструде рассказали, когда россияне смогут еще отдохнуть на праздниках в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дополнительные выходные будут по случаю Дня народного единства, то есть со 2 по 4 ноября.

Также россияне смогут еще отдохнуть 12 июля в День России.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что против сокращения праздничных дней в мае.

До этого в СМИ появилась информация, что в Совфеде предложили разделить праздничные дни в 2020 году.

По мнению Голиковой, длительные выходные в мае нужны и важны россиянам.