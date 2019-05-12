Экоактивисты вылили 300 литров «крови» на ступени дворца в Париже

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion в рамках акции в защиту исчезающих биологических видов вылили 300 литров бутафорской крови на ступени дворца Шайо в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Участники акции были полностью в черной одежде. Сначала они несколько минут молча стояли на ступенях, после чего начали выливать бутафорскую кровь на ступени Трокадеро. В завершение акции экоактивисты бросили на «кровь» цветы.

Отмечается, что некоторые участники акции держали в руках плакаты. На одном из них содержался призыв «Остановите шестое массовое вымирание».

Ранее сообщалось, что более тысячи экоактивистов задержали в Лондоне.