Десять человек пострадали в результате стрельбы в кафе

В центре Турции в результате стрельбы в одном из кафе пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает NTV.

Как отмечается, два человека начали спорить в кафе, после чего ссора вылилась в драку. Затем один из них достал ружье и начал вести беспорядочную стрельбу внутри здания.

Уточняется, что получившие ранения люди были доставлены в больницу. Также правоохранительные органы разыскивают подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы произошла стрельба в кафе.