Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом и ферму

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Французские архитекторы представили проект реставрации Нотр-Дам-де-Пари, который сильно пострадал во время пожара в апреле. Об этом сообщается на сайте архитектурного бюро Франции Vincent Callebaut Architectures.

Как отмечается, проект назвали Palingenesis, что в переводе с греческого означает «возрождение».

Уточняется, что собор Парижской Богоматери будет представлять собой «здание с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет».

Архитекторы предложили сделать крышу и шпиль здания из стекла, дуба и углеродного волокна. Причем крыша будет производить тепло и электричество.

Кроме того, реставраторы предложили разбить на крыше сад и огород, плоды которых будут бесплатно раздавать нуждающимся.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.

Ранее сообщалось, что Нотр-Дам предложили восстановить с помощью 3D-принтера.