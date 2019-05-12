Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом и ферму
Французские архитекторы представили проект реставрации Нотр-Дам-де-Пари, который сильно пострадал во время пожара в апреле. Об этом сообщается на сайте архитектурного бюро Франции Vincent Callebaut Architectures.
Как отмечается, проект назвали Palingenesis, что в переводе с греческого означает «возрождение».
Уточняется, что собор Парижской Богоматери будет представлять собой «здание с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет».
Архитекторы предложили сделать крышу и шпиль здания из стекла, дуба и углеродного волокна. Причем крыша будет производить тепло и электричество.
Кроме того, реставраторы предложили разбить на крыше сад и огород, плоды которых будут бесплатно раздавать нуждающимся.
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Ранее сообщалось, что Нотр-Дам предложили восстановить с помощью 3D-принтера.