«Ни света, ни воды, мало еды»: США «выкуривают» сторонников Мадуро из посольства
Одна из руководителей группы активистов-сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро Медея Бенджамин проинформировала о том, что в венесуэльском посольстве в Вашингтоне, где они находятся в настоящее время, отключили воду. Об этом она написала на своей странице в твиттере.
По ее словам, активисты «держатся твердо», несмотря на попытку американских властей «выкурить» их из здания.
«Ни света, ни воды, мало еды», — заявила Бенджамин.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле отключили интернет.