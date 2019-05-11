Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

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Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.

По его словам, положение тел многих пассажиров, сидевших в хвосте самолета, свидетельствует о том, что они погибли мгновенно, отравившись продуктами горения либо получив травмы во время жесткой посадки.

«Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», — сказал источник.

Он добавил, что выжившие пассажиры из хвостовой части перешли в переднюю часть лайнера еще до остановки самолета.

Ранее сообщалось, что в России массово отменяют вылеты на SSJ-100.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек.