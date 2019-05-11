Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Японии
На юго-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 35 километров в 43 км к юго-востоку от населенного пункта Саики», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 5,0.