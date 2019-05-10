Роспотребнадзор назвал способы защиты от перегрева в жару

Роспотребнадзор выпустил памятку о способах защиты от перегрева в жаркие дни, сообщает ТАСС.

Как отмечается, при высокой температуре нужно придерживаться нескольких простых правил.

Ведомство, в частности, рекомендует поменьше быть на открытом воздухе и надевать легкую светлую одежду. Также нужно обязательно проветривать помещения.

Помимо этого, в жару стоит отказаться от жирной пищи, газировки с высоким содержанием сахара, энергетиков и алкоголя, а также есть поменьше мяса. Специалисты также рекомендуют пить побольше жидкости.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещей.