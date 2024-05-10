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Россиянку, пострадавшую от домашнего насилия, похитил из шелтера ее муж

Жительницу Краснодара, ставшую жертвой домашнего насилия, похитили из шелтера

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Depositphotos

Жительницу Краснодара, скрывавшуюся в шелтере от мужа-тирана, похитили. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитного проекта «Кавказ без матери».

33-летняя Мария Смелая обратилась к правозащитникам после того, как ее муж Чингисхан Шабазов избил ее в очередной раз. 7 мая сотрудники «Кавказ без матери» разместили женщину в безопасном месте за пределами Краснодарского края. Там россиянка находилась вместе с другими жертвами домашнего насилия в течение двух дней.

Ночью 9 мая Шабазов с подельниками ворвался в квартиру, где скрывались его жена с ребенком, и похитил их. Он увез Марию в Краснодарский край, после чего она перестала выходить на связь. Тем не менее правозащитники поговорили с похитителем, который во время телефонного разговора с ними угрожал своей супруге изнасилованием.

Пострадавшая сообщала сотрудникам правозащитного проекта, что муж систематически избивал ее, когда она была беременная их сыном. Также мужчина вывозил ее в лес и угрожал расправой. По словам Марии, супруг стал поднимать на нее руку вскоре после того, как они заключили брак и навестили его родных в городе Грозный.

Ранее Казахстан отозвал из ОАЭ дипломата, обвиненного женой в многолетнем домашнем насилии.

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