Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, около 13:00 по московскому времени украинская армия попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России, используя беспилотник самолетного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью, отмечается в сообщении.

10 мая губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал трактор в селе Леоновка Валуйского городского округа. Транспортное средство получило повреждения.

Российские силы ПВО в ночь на 10 мая уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Московской и Белгородской областями. По данным оборонного ведомства, три дрона сбили в Брянской области, один — в Московской и один — в Белгородской области.

Ранее украинские беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области.