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Бойца поп-ММА, влетевшего в Троицкий мост на Porsche, отправили в СИЗО

Бойца поп-ММА Исламова, который влетел в Троицкий мост, отправили в СИЗО до 24 июня

В Санкт-Петербурге арестовали бойца поп-ММА Ибрагима Исламова, который влетел в разведенный Троицкий мост на Porsche. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«25-летний Исламов 25 апреля познакомился с девушкой в одной из кальянных и повез ее кататься по ночному Петербургу на арендованном Porsche Cayenne. Спортсмен заехал на разведенный Троицкий мост, попытался его перелететь и врезался в раздвижную часть», — говорится в публикации.

Отмечается, что Исламов сбежал с места аварии, при этом бросив свою спутницу в машине, которая тяжело пострадала. Впоследствии бойца поймала полиция в столичном Люблино, в его квартире был обнаружен пистолет. Исламов при этом отметил, что врываться в его дом «не стоило» и что он был готов самостоятельно решить вопрос. Он пообещал помочь пострадавшей девушке, подчеркивая, что в ДТП сам получил травму головы. Подсудимому грозит заключение на три года. Он будет находится под арестом до 24 июня.

До этого в Санкт-Петербурге актер Александр Майоров, известный по сериалам «Невский», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», попал под машину. Актер пытался перебежать дорогу в нетрезвом состоянии. После аварии Майоров примерно 15 минут был без сознания, но затем пришел в себя и попытался убежать. В больнице у актера диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги.

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