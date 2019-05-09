Число пострадавших из-за грозы в Москве увеличилось

Количество пострадавших во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, увеличилось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

По его словам, на данный момент пострадали десять человек.

Он добавил, что из-за грозы дерево в парке «Кузьминки» упало на группу отдыхавших людей, в результате чего 42-летнего мужчину отвезли в больницу с сотрясением мозга, а 30-летнюю женщину медики осматривают на месте ЧП.

Он также уточнил, что погибших в результате непогоды нет.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.