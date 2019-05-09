Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

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В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

По данным издания, инцидент произошел 9 мая около 06.00 утра по местному времени на трассе Кривой Рог — Днепр. В полиции рассказали, что неизвестные начали бросать в автобусы камни, в результате чего были повреждены лобовые и задние стекла.

Ведомство также обратилось с призывом ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы «не допускать провокаций и соблюдать закон».

Ранее сообщалось, что в Одессе на 9 мая начались столкновения.