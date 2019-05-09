В КНДР прошел «Бессмертный полк»

На Корейском полуострове проходят праздничные мероприятия в честь Деня Победы, сообщает «Российская газета».

Так, в городах Расон (Раджин), Пхеньян и Чхонджин прошло шествие «Бессмертного полка».

Отмечается, что в городе Расон, где несколько десятков россиян работают на совместном российско-корейском предприятии, среди останков покоящихся здесь воинов Советской Армии, отдавших свои жизни за освобождение Корейского полуострова, есть и летчик Герой Советского Союза Михаил Егорович Янко, который совершил последний в истории Второй мировой войны таран.

Россияне также поблагодарили власти КНДР за то, что они заботятся о находящихся на территории страны захоронениях воинов и граждан СССР.