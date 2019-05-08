Названо число живых участников Великой Отечественной войны

По данным Министерства труда и социальной защиты, по состоянию на апрель в стране проживали 75495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны. Такие сведения приведены на сайте ведомства.

Также, согласно данным Минтруда, 96323 жителя России имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда», 103715 россиянина являются бывшими несовершеннолетними узниками фашизма (бывшими совершеннолетними узниками — 144), а 240352 женщины считаются вдовами инвалидов и участников войны.

В ведомстве добавили, что 762626 жителей России были тружениками тыла.

Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.