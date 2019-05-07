КГБ Белоруссии задержал троих россиян

МИД Белоруссии сообщил посольству России о задержании трех россиян, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии Алексея Маскалева.

Он рассказал, что россияне были задержаны белорусским КГБ по подозрению в даче взятки.

Российские дипломаты «направили запрос в компетентные белорусские органы о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам России».

Комитет госбезопасности Белоруссии сообщил об аресте двух граждан РФ, которые обвиняются в даче взяток бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Андрею Втюрину и генеральному директору «Белтелекома» Сергею Сиводедову.

Также при аресте главы «Белтелекома» был задержан гражданин РФ за передачу взятки.