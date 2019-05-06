Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что теперь, для лиц с 18 лет профосмотры будут проводиться ежегодно.
Диспансеризации также выведены на ежегодный график для лиц, начиная с 40 лет. Россияне старше этого возраста смогут попросить провести проверку на выявление онкологических заболеваний.
Кроме того, пенсионеры имеют право на дополнительную диспансеризацию.
Ранее сообщалось, что россияне смогут проходить диспансеризацию вечером и в субботу.