Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что теперь, для лиц с 18 лет профосмотры будут проводиться ежегодно.

Диспансеризации также выведены на ежегодный график для лиц, начиная с 40 лет. Россияне старше этого возраста смогут попросить провести проверку на выявление онкологических заболеваний.

Кроме того, пенсионеры имеют право на дополнительную диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что россияне смогут проходить диспансеризацию вечером и в субботу.