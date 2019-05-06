Стало известно, когда начнется расшифровка «черных ящиков» SSJ 100

Специалисты в ближайшее время займутся расшифровкой «черных ящиков», которые помогут следователям с расследованием ЧП в Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в настоящее время самописцы извлекли и уже везут в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«В ближайшее время они будут вскрыты и начнется их расшифровка», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что найдены два «черных ящика» сгоревшего в Шереметьево SSJ 100.

Также появилось видео начала пожара на борту SSJ 100 в Шереметьево из иллюминатора.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 с 78 людьми на борту, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.