О травмах пострадавших при ЧП с SSJ-100 рассказала Скворцова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в основном у всех пострадавших после ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево отравление и травмы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, тяжесть состояния пострадавших определяется «термоингаляционной травмой и отравлением».
Она также добавила, что пострадавшие получили множественные травмы.
Скворцова подчеркнула, что в результате ЧП с SSJ-100 в Шереметьево выжили 38 человек.
Ранее сообщалось, что 19 человек обратились за помощью после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.