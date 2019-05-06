О травмах пострадавших при ЧП с SSJ-100 рассказала Скворцова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/955/12339955/09-pic905-895x505-61145.jpg">

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в основном у всех пострадавших после ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево отравление и травмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, тяжесть состояния пострадавших определяется «термоингаляционной травмой и отравлением».

Она также добавила, что пострадавшие получили множественные травмы.

Скворцова подчеркнула, что в результате ЧП с SSJ-100 в Шереметьево выжили 38 человек.

Ранее сообщалось, что 19 человек обратились за помощью после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.