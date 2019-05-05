Стали известны подробности о тушении самолета в Шереметьево
Источник сообщил подробности о ходе тушения пассажирского самолета в Шереметьево, сообщает РИА «Новости».
По его словам открытое горение удалось ликвидировать. Продолжается проливка горевшего воздушного судна, отметил источник.
5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Сообщается о нескольких пострадавших.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.