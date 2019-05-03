Россиян предупредили о чуме

Роспотребнадзор предупредила российских туристов о случаях заболевания чумой в Монголии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«По данным министерства здравоохранения Монголии, в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, находящейся на территории природного очага чумы, зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом. По имеющейся информации, случаи связаны с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка, который является основным резервуаром возбудителя на территории природного очага», — говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзором на приграничной территории на системной основе проводится комплекс мероприятий по профилактике инфекции в природном очаге.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.