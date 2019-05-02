Киев не заинтересован в расследовании трагедии в Одессе, заявил Медведчук

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не заинтересованы в расследовании трагедии в Одессе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Власть, которая вывела русофобию и антироссийскую истерию в ранг государственной политики, не заинтересована в объективном, не ангажированном расследовании», — сказал Медведчук.

По его словам, виновные не найдены из-за того, что в Киеве не хотят привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе.

В Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года произошел пожар, в результате которого погибли десятки человек, там укрывались противники смены власти на Украине.