Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дейч назвал товар «креативом китайских товарищей».

Он добавил, что смысл таких ленточек понятен, однако смотрится нехорошо.

«Я посыл-то понял. Типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится... В общем я за чистоту символов победы», — подчеркнул Дейч.

В комментариях под записью люди также высказали свое удивление, отметив, что поняли смысл сувенира лишь с третьего раза.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали иностранца за георгиевскую ленту в машине.