Американский посол посетил задержанного в России Уилана

Американский посол посетил задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана. Об этом сообщает американское посольство России в твиттере.

В посольстве рассказали, что их представитель побывал у Уилана и узнал много нового об ограничениях, которым вынужден следовать Уилан.

«Во-первых, не читать вслух письма от семьи, во-вторых, не подписывать столь необходимую доверенность, в-третьих, не говорить ни о чем действительно важном», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что следствие подозревает Уилана в шпионаже в пользу США.

Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.