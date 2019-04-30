«Погода шашлычная»: москвичам рассказали о начале майских праздников

Стало известно о погоде в столице на начало майских праздников. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец RT.

Как отмечается, 30 апреля и 1 мая осадков не будет.

«На Первомай погода тоже будет шашлычная — антициклон, переменная облачность, солнце и никаких осадков...Днем 1 мая в столице +14...+16 °С, в Подмосковье +12...+17 °С», — отметил Тишковец.

Он добавил, что в начале мая погода «вернется в климатическое русло».

Ранее сообщалось, что москвичей призвали не увлекаться алкоголем на майские праздники.

Подробнее ознакомиться с прогнозом можно на странице погоды.