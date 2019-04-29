Опубликовано видео задержания подмосковной ячейки ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) в Подмосковье, сообщает РИА «Новости».
На кадрах ролика видно, как силовики проводят задержание членов подмосковной ячейки ИГ.
Также ФСБ показало изъятые оружие, книги и брошюры.
Ранее стало известно, что ФСБ разоблачила ячейку ИГ в Подмосковье.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.