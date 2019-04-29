Число пострадавших во время пожара в челябинской церкви возросло до 7

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали уже семь детей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, дети были на экскурсии. Они поднялись на колокольню, а на нижнем уровне неожиданно начался пожар.

Отмечается, что срочно госпитализировали четырех девочек в возрасте шести и семи лет, а также двух мальчиков в возрасте семи лет.

Также стало известно, что две шестилетние девочки находились в реанимации.

Ранее сообщалось, что шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви.