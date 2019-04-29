Какая погода будет в мае, рассказали синоптики

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что середина мая в европейской части России будет дождливой. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по его словам, первая декада месяца ожидается «вполне засушливая», тогда как основная часть осадков должна, по прогнозу, выпасть во второй и третьей декадах.

При этом в целом в мае количество осадков ожидается около нормы.

Ранее синоптики предупредили о падении атмосферного давления в Москве.