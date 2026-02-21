Размер шрифта
«ИИ в коробочке»: военкор показал, как «елка» уничтожает украинские дроны

Военкор Котенок показал работу антидроновой «елки» в приграничье
Telegram-канал «Военкор Котенок»

Военкор Юрий Котенок показал, как российский дрон-перехватчик «Елка» уничтожает украинские беспилотники в приграничном районе. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На роликах видно, как дрон взлетает в небо, настигает вражеский беспилотник и врезается в него.

«Спокойная работа «Елок» по целям в приграничье. Два пуска — две пораженных цели. И ликование бойцов», — прокомментировал видео журналист.

Аппараты имеют простую конструкцию — «корпус, винты, плата и искусственный интеллект в коробочке» — и собираются в Москве, отметил военкор. По его данным, дрон-перехватчик способен развивать скорость до 230 км/ч.

Изначально дрон создавался для борьбы с тяжелыми агродронами «Баба-Яга», но также зарекомендовал себя не только против разведывательных БПЛА и ударных дронов самолетного типа, но и против барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.

Накануне ТАСС сообщил о появлении в зоне СВО обновленных дронов-разведчиков «Око-2» и «Око-3».

Ранее «Газета.Ru» писала, что ВСУ бьют по России «бобрами» и «лютыми».
 
