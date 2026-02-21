Размер шрифта
Фура провалилась под лед на Байкале

В Иркутской области фура провалилась под лед на озере Байкал
Telegram-канал «Байкал Паром»

На Байкале в районе острова Ольхон грузовой автомобиль провалился под лед. Об этом сообщается в Telegram-канале Ircity.

Инцидент произошел в пятницу, 20 февраля. По информации очевидцев, водитель грузовика ехал по неоткрытой ледовой переправе, где выезд на лед запрещен из-за сложной обстановки. Грузовик частично ушел под воду.

До этого в Екатеринбурге молодой человек спас пенсионера, который провалился под лед на пруду. Пожилой мужчина решил сократить путь через замерзший водоем и оказался в воде. Глубина была серьезной, выбраться самостоятельно он не мог. Проходивший мимо студент, не раздумывая, пополз к нему с лыжными палками в руках и вытащил пенсионера из полыньи.

Ранее УАЗ с туристами из Китая провалился под лед на Байкале.
 
