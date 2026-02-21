Размер шрифта
В Госдуме сообщили о «донастройке» ЕГЭ в 2026 году

Депутат Скрозникова: структура ЕГЭ сохранится, но формулировки уточнят
Александр Кряжев/РИА Новости

Единый государственный экзамен в 2026 году будет скорректирован точечно — изменения коснутся формулировок заданий и критериев оценивания, при этом структура экзамена сохранится. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди»).

Депутат отметила, что контрольные измерительные материалы ЕГЭ корректируются ежегодно. По ее словам, это плановая работа, направленная на повышение качества экзамена.

Скрозникова пояснила, что в 2026 году изменения носят точечный характер и затронут ряд предметов, в том числе русский язык. Речь идет не о пересмотре формата экзамена, а о его донастройке: уточняются формулировки заданий и критерии оценивания, чтобы требования были более понятными и прозрачными для школьников и педагогов. Она добавила, что все корректировки заранее публикуются ФИПИ в демоверсиях.

При этом, подчеркнула парламентарий, структура ЕГЭ в 2026 году останется прежней: обязательными предметами будут русский язык и математика, остальные дисциплины выпускники смогут выбрать самостоятельно.

Ранее Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для выпускников 2026 года.
 
