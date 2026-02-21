Размер шрифта
В США начались испытания дронов-камикадзе для массового выпуска

Axios: Пентагон тестирует 25 прототипов дронов-камикадзе
Joshua Roberts/Reuters

Министерство обороны США приступило к испытаниям 25 прототипов беспилотников-камикадзе, представленных частными компаниями для последующего массового производства. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, тестирование проходит на базе сухопутных войск Форт-Беннинг в штате Джорджия. Испытания продлятся до начала марта: небольшие и недорогие дроны, а также их производители проходят серьезную проверку, поскольку США стремятся учесть опыт конфликта на Украине.

Генеральный директор Red Cat's Teal Drones Джефф Томпсон, чья компания входит в число 25 участников, сообщил порталу, что Пентагон уделяет приоритетное внимание способности наладить массовое производство. По его словам, если производитель не сможет выпускать и поставлять продукцию в срок, например задержится на две недели, он будет исключен из программы.

После завершения испытаний победитель получит контракт на $150 млн для поставки прототипов.

В декабре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет объявил о запуске программы «Доминирование дронов», предусматривающей закупку сотен тысяч беспилотников-камикадзе в четыре этапа. Общий объем финансирования составит $1 млрд. Планируется заказать около 340 тыс. дронов, при этом первый этап получил название Gauntlet. Согласно планам ведомства, объемы закупок в каждой партии будут увеличиваться, а средняя стоимость одного беспилотника — снижаться.

Ранее в Минобороны РФ назвали цель применения Starlink в зоне СВО.
 
