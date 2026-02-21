Размер шрифта
Адвокат объяснила, за какой шум в квартире могут оштрафовать

Юрист Власова: россиян могут оштрафовать за шум от миксера
rinatphoto/Shutterstock/FOTODOM

Россиян могут привлечь к ответственности за громко работающую бытовую технику, если уровень шума превышает установленные нормативы. Об этом ТАСС сообщила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

Она пояснила, что с юридической точки зрения шумом считаются любые звуки, превышающие максимально допустимые значения. В дневное время норма составляет 55 дБА, в ночное — 45 дБА в соответствии с разделом VI СанПиН 2.1.2.2645-10. По ее словам, значение имеет не причина возникновения звука, а его уровень, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Если, например, шум от миксера превышает допустимые показатели, нарушителю может грозить штраф.

Власова отметила, что в России отсутствует единый федеральный закон о тишине: осенью 2025 года Госдума отклонила соответствующий законопроект. Поэтому вопросы шума в жилых помещениях, как правило, регулируются региональными нормами. Обычно ограничения действуют в ночное время и в так называемый тихий час днем.

Также адвокат напомнила, что причиной повышенной слышимости от соседей часто становится нарушение шумоизоляции при ремонте. В таких случаях она рекомендовала обращаться в органы жилищного надзора для проверки возможных незаконных перепланировок и соблюдения строительных норм, включая требования по шумоизоляции. По ее словам, помимо громкого звука могут фиксироваться и другие нарушения, например вибрация.

Ранее в Новосибирске шумный сосед едва не открыл стрельбу в подъезде из-за замечаний о шуме.
 
