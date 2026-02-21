Названы пять мифов о материнском капитале

Существует пять мифов о материнском капитале в России, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первый миф – средства маткапитала можно использовать только на что-то одно. Это неправда, деньги можно использовать как по одному, так и распределить по разным направлениям: все зависит от желания владельца сертификата. Число разрешенных направлений в настоящее время достаточно большое: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование пенсионных накоплений, ежемесячная выплата, товары и услуги для детей-инвалидов и даже выплата остатка, если он составляет 10 тыс. рублей или меньше», — отметил Балынин.

По его словам, второй миф – средства маткапитала можно использовать на обучение ребенка, родившегося последним. Балынин сказал, что это не так и средства маткапитала можно использовать на обучение любого ребенка. При этом при использовании маткапитала на оплату обучения есть ряд особенностей, предупредил Балынин. Среди них:

— возможность использования средств маткапитала на оплату обучения в вузе любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года;

— на момент начала обучения ребенок не должен быть старше 25 лет.

Третий миф — средства маткапитала можно использовать только на оплату обучения по программам высшего образования, сказал экономист. По его словам, это неправда, и за счет средств можно также оплатить, например, программы общеобразовательных, музыкальных, художественных, спортивных школ, занятия в различных секциях. При этом организации и ИП, которые оказывают такие услуги, должны обязательно иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности, предупредил эксперт.

Четвертый миф – неизрасходованные средства маткапитала в реальном выражении уменьшаются, рассказал Балынин. Он пояснил, что оставшаяся неиспользованной сумма маткапитала индексируется. Например, если в январе 2026 года у гражданина осталось неиспользованными 300 тыс. рублей, то в феврале 2026 года они увеличатся на 5,6% (учитывается фактическая инфляция 2025 года) — до 316 800 рублей, оценил эксперт.

По его словам, пятый миф – неиспользованную сумму маткапитала можно забрать наличными. Это частично правда, но Балынин призвал помнить, что забрать остаток можно только в том случае, если его сумма составляет 10 тыс. рублей или меньше, и, если есть соответствующее желание у владельца сертификата. Такая возможность появилась у россиян в 2024 году. Это не является обязанностью гражданина, а правом, сказал экономист. По его словам, для семей, в которых доход меньше двух региональных прожиточных минимумов на душу населения, предусмотрена возможность получения ежемесячной выплаты из материнского капитала на ребенка до трех лет. Любые другие способы по обналичиванию средств маткапитала являются незаконными, заключил эксперт.

Размер материнского капитала в России в 2026 году составляет примерно 729 тыс. рублей на первого ребенка и до 963 тыс. рублей на второго (если на первого ранее не получали выплату) после очередной индексации с 1 февраля 2026 года.

Ранее россиянам напомнили об индексации маткапитала с 1 февраля.