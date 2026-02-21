Размер шрифта
Американская фигуристка по-русски обратилась к фанатам после победы на ОИ

Amanda Perobelli/Reuters

Американская фигуристка Алиса Лью на русском языке поблагодарила своих поклонников из России после победы на зимних Олимпийских играх — 2026. Соответствующее видео интервью спортсменки опубликовал Okko в своем Telegram-канале.

Она призналась, что не знала о том, что в России у нее тоже есть поклонники, а потом сказала слово «спасибо» на русском языке», благодаря за поддержку.

Спортсменка из США набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). Она стала единственной фигуристкой, которая пошла на четверной прыжок, однако не сумела с ним справиться и допустила падение.

Ранее Алексей Ягудин объяснил победу Лью на Олимпиаде.
 
