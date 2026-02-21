Размер шрифта
Мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле и не смог объяснить, зачем

В Петербурге задержали мужчину, залившего Вечный огонь из бутылки

В Петербурге полиция задержала 50-летнего местного жителя, который потушил Вечный огонь на Марсовом поле, залив его из бутылки, объяснить свой поступок он не смог. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел около 23 часов 18 февраля. Мужчина в компании знакомого подошел к мемориалу на Марсовом поле, залил пламя из бутылки и скрылся. В полицию о произошедшем сообщили очевидцы.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность нарушителя. На следующий день его задержали у дома на улице Бориса Шмелева. Подозреваемого доставили в отдел, внятно объяснить мотивы своего поступка он не смог. Возбуждено уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений.

До этого в Свердловской области женщина потушила Вечный огонь венком — она подошла к памятнику, взяла искусственный венок, опустила его в огонь и удалилась, когда повалил дым. Теперь ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Калининграде осудили пару, которая прикурила от Вечного огня и украла цветы.
 
