Зеленский захотел размещения европейский войск у передовой в случае остановки огня

Украина хотела бы видеть иностранные войска неподалеку от передовой в случае остановки боевых действий с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью AFP, которое цитирует «РБК-Украина».

Киев рассчитывает, что европейские войска на территории республики станут одним из элементов гарантий безопасности, подчеркнул политик. Их размещение должно стать сдерживающим фактором, сказал глава государства.

«Мы хотели бы видеть контингент поближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и конечно украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли с нами на передовой», — заявил Зеленский.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, но «позиции были разные». Он также обвинил Россию в том, что она якобы «пытается затянуть переговоры», которые «могли бы уже выйти на финальный этап».

Ранее на Украине заявили о готовности «воевать» с Россией еще несколько лет.