Белоусов наградил отличившихся на СВО военнослужащих

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие участникам специальной военной операции (СВО), проявившим себя на поле боя. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает РИА Новости.

Глава ведомства вручил награды в Национальном центре управления обороной.

Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач СВО и выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу на благо родной страны.

Министр отметил, что каждый из бойцов на СВО помогает укрепить обороноспособность и защитить суверенитет Российской Федерации. Врученные награды он назвал знаком признания заслуг военнослужащих перед Отечеством.

В ноябре Белоусов во время инспекции группировки войск «Восток» вручил «Золотую звезду» Героя России командиру 36-й мотострелковой бригады Курабеку Караеву.

Ранее участник СВО рассказал, думают ли военнослужащие ВС РФ о наградах.