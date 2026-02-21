Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Армия

Белоусов наградил отличившихся на СВО военнослужащих

Белоусов вручил отличившимся участникам СВО медали «Золотая Звезда»
Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие участникам специальной военной операции (СВО), проявившим себя на поле боя. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает РИА Новости.

Глава ведомства вручил награды в Национальном центре управления обороной.

Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач СВО и выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу на благо родной страны.

Министр отметил, что каждый из бойцов на СВО помогает укрепить обороноспособность и защитить суверенитет Российской Федерации. Врученные награды он назвал знаком признания заслуг военнослужащих перед Отечеством.

В ноябре Белоусов во время инспекции группировки войск «Восток» вручил «Золотую звезду» Героя России командиру 36-й мотострелковой бригады Курабеку Караеву.

Ранее участник СВО рассказал, думают ли военнослужащие ВС РФ о наградах.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!