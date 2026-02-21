Размер шрифта
Мошенники стали использовать новую схему обмана перед 23 Февраля

РИА Новости: мошенники используют ИИ-записи звезд к 23 Февраля
Мошенники начали собирать «пожертвования» якобы в поддержку ветеранов и российских военнослужащих, распространяя сгенерированные нейросетью обращения от знаменитостей ко Дню защитника Отечества. Об этом РИА Новости сообщила представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова.

По ее словам, в 2026 году злоумышленники совершенствуют прежние схемы и внедряют новые технологичные методы. Используя искусственный интеллект и дипфейки для подделки голоса и видео, они создают фальшивые обращения от имени известных людей или военных с призывами перечислить деньги или принять участие в акциях по поддержке ветеранов и бойцов СВО.

Кроме того, как отметила Корсунова, аферисты представляются сотрудниками банков и пугают абонентов блокировкой счета из-за якобы аномального числа переводов через СБП. Под предлогом подтверждения личности они пытаются получить деньги и код из СМС.

Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня также используют названия крупных сетей, а также представляются курьерами маркетплейсов и цветочных магазинов.

Ранее молодые люди стали грабителями, поверив телефонным мошенникам.
 
