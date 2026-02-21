Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Армия

В России представили новейшие беспилотники

Ростех презентовал восемь типов новейших беспилотников, используемых в зоне СВО
Ростех

Госкорпорация «Ростех» в преддверии Дня защитника Отечества представила в Москве восемь типов новейших беспилотников различного назначения, используемых в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

Помимо дронов, в стенах корпорации были представлены образцы экипировки, мототехники, а также боеприпасы, средства для борьбы с вражескими дронами и другое — всего более 140 изделий.

Среди беспилотников показали аппараты различных конструкций — самолетные, с вертикальным взлетом, квадрокоптеры, мультикоптеры, как с электрическими двигателями, так и с моторами внутреннего сгорания.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что на выставке были продемонстрированы наработки и концерна «Калашников», холдинга «Росэл» и других предприятий.

Гендиректор подчеркнул, что на сегодня развитие беспилотников является одним из приоритетных направлений работы «Ростеха».

Ранее на выставке в Эр-Рияде продемонстрировали новый российский морской катер.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!