Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

Спецпредставитель президента РФ высказался о принце Эндрю и деле Эпштейна

Дмитриев сравнил принца Эндрю и его соратников с сатанистами
Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил с сатанистами (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и его соратников, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал в соцсети Х, приложив фрагмент одного из материалов по делу Эпштейна.

В публикации Дмитриев заявил на английском языке, что бывший принц Эндрю из Великобритании и его «сатанинские либеральные западные соратники» истязают шестилетнего ребенка, добавив, что Россия борется с сатанизмом. К посту был прикреплен отрывок материала, в котором описывается история ребенка и упоминается младший брат Карла III.

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора задержали 19 февраля в день своего 66-летия и доставлен в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция долины Темзы проверяет сведения о том, что в период с 2001 по 2011 год, занимая пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям, он мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну.

Позднее бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, однако расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что принца Эндрю могут исключить из престолонаследия из-за связей с Эпштейном.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!