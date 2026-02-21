СМИ узнали, что Россия и Украина обсуждали идею демилитаризованной зоны в Донбассе

На прошедших переговорах в Женеве Москва и Киев обсуждали создание совместной гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной в Донбассе. Об этом пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на источники.

«Однако украинские официальные лица заявляют, что это предложение нереалистично и неприемлемо, и последний раунд переговоров снова закончился тупиком. Этот план появился после провала других нереализованных идей, обсуждавшихся во время переговоров между Украиной, Россией и США», — говорится в тексте.

По информации источников издания, американские переговорщики подняли вопрос о демилитаризованной зоне в ходе дискуссий об урегулировании территориального спора России и Украины относительно Донбасса.

При этом украинские чиновники заявляют, что даже саму концепцию демилитаризованной зоны в Донбассе трудно представить, не говоря уже о совместной гражданской администрации с участием России, пишет газета.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ назвали необычную общую цель России и Украины на переговорах.