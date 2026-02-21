Опубликованы кадры с места падения вертолета в Приамурье

Следственный комитет России опубликовал в Telegram-канале фото с места крушения вертолета Robinson R44 в Ромненском районе Амурской области.

«На месте падения найдены фюзеляж вертолета со следами горения и тела трех человек», — отмечается в сообщении.

До этого правительство региона сообщило, что стало известно место крушения вертолета, выжить никому не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вертолет пропал в ночь на 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. По данным SHOT, на вертолете из Ромненского муниципального округа вылетели сотрудницы МВД и СК, пилот и экс-сотрудник администрации села Ромны. Правоохранители собирались расследовать кончину работника лесозаготовки, а бывший местный чиновник должен был показать дорогу пилоту, плохо знавшему местность. Обратно экс-работник администрации уехал один на машине. Остальные возвращались на вертолете в позднее время суток.

По предварительной версии, пилот воздушного судна врезался в сопку в темноте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

